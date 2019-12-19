تكليف 'الوزير' بمنصب مدير مديرية ادارة الضباط في الدفاع

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم تكليف اللواء الركن علي الوزير مديرا لإدارة الضباط في وزارة الدفاع، وقد تسلم مهام عمله رسميا".

وأضاف المصدر، الذي رفض الأفصاح عن اسمه، أن "تكليف الوزير جاء بدلا عن الفريق الركن نصر دعدوش".