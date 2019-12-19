افاد مصدر امني، اليوم الخميس، باعادة فتح مجسر ملعب الشعب وسط العاصمة، بالكامل بعد اكمال عملية اكساءه. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم فتح مجسر ملعب الشعب بالكامل بعد اكمال عملية الاكساء". وكانت أمانة بغداد أعلنت يوم الجمعة الماضي، المباشرة بتطوير مجسر ملعب الشعب الذي يربط منطقة الكرادة بزيونة وبالعكس، والذي يعد من المجسرات الحيوية والمهمة في العاصمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعادة فتح مجسر ملعب الشعب بعد اكمال عملية الاكساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.