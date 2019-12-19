القبض على عوائل برفقة شخص يرومون العبور من سوريا الى العراق

أفاد مصدر أمني، الخميس، بالقبض على مجوعة من العوائل تنوي العبور الى العراق قادمة من سوريا برفقة شخص يقوم بنقلهم
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "معلومات وردت تفيد بوجود مجموعة من العوائل تنوي العبور من الجانب السوري الى الجانب العراقي من جهة الموصل".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم القبض عليهم وعلى الشخص الذي يقوم بنقلهم"، لافتا الى أن "العوائل مكونة من١٠ نساء واربعة واطفال".
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