تحرير مختطف تم اخفاؤه تحت الأرض قرب الرطبة

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بتحرير مختطف تم اخفاؤه تحت الأرض قرب قضاء الرطبة غربي الانبار.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية تمكنت مساء اليوم من تحرير مختطف ضمن منطقة المقالع قرب قضاء الرطبة غربي الانبار".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المختطف تم عرضه لاحقا على قاضي التحقيق، وأفاد بأن ثلاثة مسلحين كانوا يستقلون عجلة بيك اب اختطفوه واخفوه في حفرة تحت الارض".