أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بتحرير مختطف تم اخفاؤه تحت الأرض قرب قضاء الرطبة غربي الانبار.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية تمكنت مساء اليوم من تحرير مختطف ضمن منطقة المقالع قرب قضاء الرطبة غربي الانبار".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المختطف تم عرضه لاحقا على قاضي التحقيق، وأفاد بأن ثلاثة مسلحين كانوا يستقلون عجلة بيك اب اختطفوه واخفوه في حفرة تحت الارض".
كانت هذه تفاصيل خبر تحرير مختطف تم اخفاؤه تحت الأرض قرب الرطبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.