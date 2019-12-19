لاعب عراقي يهزم بطل العالم في المواي تاي

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2019-12-19 | 15:31
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استطاع اللاعب العراقي مصطفى التكريتي، ان يحقق فوزاً مثيراً ومهماً في دور ربع النهائي لبطولة آسيا للمواي تاي والمقامة منافساتها في مدينة ابو ظبي بالامارات العربية المتحدة.
ونجح التكريتي وزن (81) كغم، الفوز على بطل العالم وآسيا التايلاندي سكونجير سكلر والتأهل الى نصف نهائي بطولة آسيا، حيث أختارت اللجنة المنظمة نزال التكريتي، كأفضل نزال لغاية الأن في البطولة.
وتستمر البطولة الاسيوية لغاية الثاني والعشرين من الشهر الحالي بمشاركة اكثر من (300) لاعب ولاعبة يمثلون (26) دولة أسيوية.
وتستمر البطولة الاسيوية لغاية الثاني والعشرين من الشهر الحالي بمشاركة اكثر من (300) لاعب ولاعبة يمثلون (26) دولة أسيوية.
المحرر: محمد خليل
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