- 1/2
- 2/2
رويترزالخميس 2019/12/19 06:29 م بتوقيت أبوظبي
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رفضت الحكومة البريطانية مطالب نيكولا ستيرجن رئيسة وزراء اسكتلندا بإجراء استفتاء جديد على الاستقلال بعد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.
وقالت الحكومة في مذكرة مرفقة مع جدولها التشريعي إن إجراء استفتاء ثان على الاستقلال العام المقبل سيكون "إجراء مدمرا".
وأضافت: "سيقوض النتيجة الحاسمة لاستفتاء عام 2014 والتعهد الذي قطع لشعب اسكتلندا بأن مثل هذا الاستفتاء لن يجرى سوى مرة واحدة خلال جيل".
وكانت ستيرجن التي ترأس حكومة مؤيدة للاستقلال قالت إن لديها تفويضا جديدا بالدعوة لاستفتاء جديد بعد أن حصل حزبها على أغلبية مقاعد البرلمان المخصصة لاسكتلندا في انتخابات عامة الأسبوع الماضي.
وحقق الحزب الوطني الاسكتلندي فوزا ساحقا في الانتخابات البريطانية الأسبوع الماضي، حيث حصل على 47 من 59 مقعدا ونحو نصف الأصوات.
وقالت ستيرجن في مؤتمر صحفي إن تلك النتيجة، وحصول الحزب على نتائج مماثلة في الانتخابات السابقة في 2015 و2017، يجعل من إجراء استفتاء جديد "أمراً مفروغاً منه".
وفاز حزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون بأغلبية ساحقة في الانتخابات، إلا أنه خسر أكثر من نصف مقاعده في اسكتلندا بعد حملته ضد إجراء استفتاء جديد على الاستقلال.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا ترفض مطالب اسكتلندا بإجراء استفتاء ثانٍ على الاستقلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.