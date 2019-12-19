صحف أمريكية: تصويت مساءلة ترامب "تاريخي"

بين "الاتهام" و"جنازة الديمقراطيين"، منحت الصحف الأمريكية صفحاتها الأولى، الخميس، لتغطية تصويت مجلس النواب على إدانة الرئيس دونالد ترامب، الذي وصفته بـ"التاريخي".

ولخصت كلمة "اتهام" موقف الصحف الأمريكية التي اتخذت موقفاً مؤيداً لمساءلة ترامب، حيث خصصت مساحة للمعالجة، واصفة التصويت داخل مجلس النواب بأنه "تاريخي" سيخلف أثرا لا يمحى.

لكن الصحف المؤيدة لترامب أصرت على أنه سيحصل على براءة مؤكدة من مجلس الشيوخ، وأن محاكمته ستكون "جنازة" للديمقراطيين.

"اتهام ترامب"، كان العنوان الرئيسي لصحيفة "واشنطن بوست"، واحدة من أقل الصحف تفضيلا لدى الرئيس ترامب، التي خصصت صفحتها الأولى بالكامل للتغطية، تحت صورة المتحدثة نانسي بيلوسي.

وقال أحد العناوين الرئيسية إن "تحقيق المساءلة يعكس رئاسته: اضطراب وانقسام". وإلى جانب صورة لترامب في تجمع انتخابي استضافه في وقت التصويت نشرت الصحيفة عنوان "الطريق الغامض إلى براءة مؤكدة من مجلس الشيوخ".

وحملت صحيفة "نيويورك تايمز" العنوان نفسها "اتهام ترامب"، وقالت إنه بعد "مناظرات شرسة، وافق مجلس النواب على تهمة أنه أساء استغلال السلطة".



وذكرت افتتاحية الصحيفة أن الجمهوريين "ينزلقون معه (ترامب)"، وأن "تجاهل الحقائق وكسر عملية المساءلة ليست طريقة لحماية الديمقراطية".

بالمثل اشتبكت "يو إس إيه توداي" بكلمة واحدة "اتهام"، وقالت في عنوان آخر إن عزل الرئيس يمثل "دراسة في التناقضات"، وجاء العنوان الافتتاحي للصحيفة "المدافعون عن عزل دونالد ترامب يشكلون سابقة خطيرة".

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وحمل الغلاف الأمامي لمجلة "بوليتيكو" أيضا عنوانا من كلمة واحدة هي "اتهام"، فوق صورة لترامب، حيث قالت إن مجلس النواب الأمريكي وجه "توبيخا تاريخيا"، ووصف سلوك الرئيس بأنه "كبرياء مجروح.. ثورة على تويتر".



وتشير المجلة إلى أنه على الرغم من أن البيت الأبيض كان حريصا على الإشارة إلى أن هذا كان مجرد يوم عادي بالنسبة للرئيس ترامب، وأنه كان "مشغولًا بالعمل"، ويلتقط بين الاجتماعات فقط "مقتطفات من الأحداث التي تجري في المجلس، إلا أن مشاركاته على تويتر تكذب هذا الادعاء".

وأشارت "بوليتيكو" إلى أنه رغم أن البيت الأبيض كان حريصا على الإشارة إلى أن هذا كان مجرد يوم عادي بالنسبة للرئيس، وأن ترامب كان "مشغولًا بالعمل"، ويلتقط بين الاجتماعات فقط "مقتطفات من الأحداث التي تجري في المجلس، إلا أن مشاركاته على تويتر تكذب هذا الادعاء".

في المقابل، تقود صحيفة "نيويورك بوست" المعسكر المؤيد للرئيس دونالد ترامب، حيث هاجمت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي تحت عنوان "إنها جنازتك"، مضيفة أن "سيدة المستنقع بيلوسي تتشح بالسواد من أجل التصويت التاريخي".



وكرست صحيفة "وول ستريت جورنال" النصف العلوي من صفحتها الأولى فقط لترامب، مرددة ما قالته الصحف الأخرى بعنوان "اتهام الرئيس"، وكان عنوان مقالها الافتتاحي هو: "حماقة المساءلة" ووصفت إجراء الديمقراطيين بأنه "زلة".



وأكدت الصحيفة الأمريكية أن الديمقراطيين "فشلوا في إقناع البلاد، ووضعوا معيارا جديدا منخفضا لمساءلة الرئيس"، موضحة أنه ستتم تبرئة ترامب في مجلس الشيوخ؛ وربما ساعده الديمقراطيون في الفوز بإعادة انتخابه.. "تهانينا للمقاومة".



"وول ستريت جورنال" ترجمت دعمها لترامب بما قالته في افتتاحيتها: "المشكلة ليست ضمير الحزب الجمهوري، إنها القضية الديمقراطية الضعيفة وغير النزيهة للمساءلة".

وكان مجلس النواب الأمريكي صوت الأربعاء، على مساءلة الرئيس دونالد ترامب في اتهامات بشأن إساءة استغلال منصبه وعرقلة عمل الكونجرس، ليصبح الرئيس الرابع في تاريخ الولايات المتحدة الذي يواجه محاكمة برلمانية؛ وهو إجراء من شأنه تحديد ما إذا كان سيعزل من منصبه أم لا.