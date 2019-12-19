البابا يشجب "التعذيب والعبودية" في مخيمات اللاجئين في ليبيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - البابا فرنسيس

دعا البابا فرنسيس إلى إغلاق مخيمات احتجاز للاجئين في ليبيا اليوم الخميس قائلا إنها تشهد ممارسات تعذيب وعبودية.

وأدلى البابا فرنسيس، الذي ركز في عظاته على الدفاع عن المهاجرين واللاجئين،أمام مجموعة من اللاجئين جلبهم الفاتيكان إلى إيطاليا من مخيم على جزيرة ليسبوس في اليونان.

وقال "كيف لا نسمع صرخة هذا العدد الكبير من الأشقاء والشقيقات الذين يفضلون مواجهة البحر العاصف عن الموت ببطء في معسكرات اعتقال ليبية وهي أماكن تعذيب وعبودية بغيضة".

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ويحتجز أكثر من خمسة آلاف لاجئ ومهاجر في 19 منشأة اعتقال رسمية في ليبيا بعضها تسيطر عليه جماعات مسلحة فضلا عن عدد غير معروف في مراكز بائسة يديرها مهربون، وفقا لما ذكرته الأمم المتحدة.

وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن الانتهاكات منتشرة ومنها الضرب والسخرة.