شكرا لقرائتكم طبيب أوباما السابق يفند حالة بايدن: ليس أهلا للرئاسة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رأى طبيب الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، أن صحة المرشح الديمقراطي جو بايدن ونائب أوباما السابق ليست على ما يرام. وقال ديفيد شاينر بحسب ما أفادت صحيفة "واشنطن أكزامنر"، الخميس، إن السجلات الطبية لحملة بايدن تكشف أن وضعه الصحي مقلق وغير مطمئن.

إلى ذلك، أكد الطبيب الذي عمل شخصياً مع أوباما طوال 22 سنة قبل الرئاسة وبعدها، أنه بعد مراجعته لسجلات بايدن التي اطلع عليها "أن المرشح الديمقراطي ليس بصحة جيدة". وتابع قائلاً: "بالنسبة لعمره لا يمكن أن أقول إنه بشكل جيد".

كما تساءل: "هل يمكن الضمان بأنه قادر على التماسك طوال أربع سنين مقبلة؟".

رسالة طبيب بايدن الشخصي

في المقابل، لخص طبيب بايدن الشخصي كيفين أوكونور حالة نائب الرئيس السابق، في رسالة من ثلاث صفحات تفند وضعه الصحي. إلا أن الرسالة التي بدأت بمطلع إيجابي، تعمقت لاحقاً في المشكلات.

وأشارت الرسالة الطبيبة إلى أن بايدن البالغ من العمر 77 سنة، يتمتع بوضع جيد الآن ومؤهل ليكون رئيساً، لكن الإشكال ليس في هذه اللحظة، بحسب تفاصيل المحتوى الذي قام بتفنيده طبيب أوباما السابق.

فبايدن يتلقى في الوقت الحاضر علاجاً لانتظام ضربات القلب وارتفاع الكوليسترول في الدم، كما يعاني من ارتداد الحمض والحساسية الموسمية، ولديه تاريخ معروف مع تمدد الأوعية الدموية.

تخوفات شاينر

أمام كل تلك المشكلات، يتخوف شاينر البالغ من العمر 81 عاماً من إصابة بايدن بسكتة دماغية، مضيفاً "أن الأمر يتطلب رؤية صور مقطعية للدماغ، لأن الرجل يعاني من توقف التنفس عند النوم قبل أن يجري جراحة في الجيوب الأنف".

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لكل تلك الأسباب قال شاينر إنه يريد مراجعة نتائج دراسة وتحليل النوم عند بايدن ليكشف الوضع بدرجة أوضح.

أوباما وجو بايدن

جراحات وعلاجات

إلى ذلك، أوضح التقرير الذي مضت صحيفة "واشنطن أكزامنر" في كشف تفاصيله، العمليات الجراحية التي لم يتم الكشف عنها مسبقاً، والتي أجراها بايدن بما في ذلك عملية جراحية لتضخم البروستاتا.

كما أشار التقرير الذي كتبه طبيب بايدن، إلى أن الرجل "تلقى علاجات جراحية متعددة للعديد من الإصابات في الطب الرياضي وإصابات العظام"، لكنه رفض تحديد أي شيء آخر.

وقد علق شاينر على ذلك قائلاً: "لم يكن لدي أي فكرة أن بايدن لديه مثل هذا التاريخ. يا إلهي الكريم، لديه الكثير من المشكلات".

تاريخ ليس مبشراً

يذكر أن قضية صحة بايدن ليست جديدة، فمنذ العام 2008 أثناء مرافقته أوباما، أشار تقرير طبي من 49 صفحة إلى أن الرجل يواجه مشاكل صحية.

وكان ترمب أكد سابقاً أن بايدن "لا يلعب بكامل طاقته".

يشار إلى أن تاريخياً، اعتمد المرشحون الرئاسيون على رسائل من أطبائهم الشخصيين للكشف عن تفاصيل صحتهم للجمهور، لكن لا شيء يضمن أن تكون تلك المعلومات كاملة أو صحيحة.