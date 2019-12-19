النائب جميل السيد يسمي حسان دياب لرئاسة الحكومة

اعلن النائب جميل السيد انه يسمي الوزير السابق حسان دياب لرئاسة الحكومة.
ولفت السيد الى ان "دياب هو اشبه ما يكون للمواصفات التي تطلبها الناس"، مشيرا الى ان "التسمية شيء والثقة شيء اخر لها علاقة يتركيبة الحكومة اذا كانت لا تتلائم مع المتطلبات الاساسية التي يشهدها لبنان".
وراى السيد ان "حكومة دياب لن تكون حكومة مواجهة ولن يستطيع احد التمترس خلفه".
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