نقابة الصحافة أعلنت عطلة الصحافة في عيدي الميلاد ورأس السنة

أعلنت ​نقابة الصحافة​ في بيان أنه "لمناسبة عيدي ​الميلاد​ المجيد ورأس ​السنة​ الميلادية يتوقف العمل في الصحف يومي الثلاثاء 24 كانون الاول 2019، والاربعاء 25 منه. كما يتوقف العمل ايضا يومي الثلاثاء 31 كانون الاول 2019 والاربعاء الاول من كانون الثاني 2020".

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