OTV: انتشار كثيف للقوى الأمنية أمام منزل حسان دياب بتلة الخياط تحسبا لأي تحرك

أفادت قناة الـ"OTV" بـ"وجود انتشار كثيف للقوى الأمنية أمام منزل الوزير السابق ​حسان دياب​ في تلة الخياط، تحسّبًا لأيّ تحرّك محتمل من قبل ​المتظاهرين​".

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