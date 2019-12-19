كتلة "التنمية والتحرير" تسمي حسان دياب لرئاسة الحكومة

أعلن عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب إبراهيم عازاز، في تصريح من ​قصر بعبدا​ بعد لقاء وفد من الكتلة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، أنه "بالرغم من كل المحاولات وبعد موقف رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ وتلافيا للفراغ الكتلة قررت تسمية ​حسان دياب​ لرئاسة الحكومة".

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