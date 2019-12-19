توقيف عراقي في مطار بيروت بحوزته أكثر من 50 ألف دولار مزورة أثناء محاولته السفر إلى تركيا

أفادت معلومات صحافية بأنّ "فصيلة التفتيشات في ​مطار بيروت الدولي​، تمكّنت بالتنسيق مع الضابطة الإدارية في ​قوى الأمن الداخلي​ في المطار، من توقيف المواطن العراقي "ع. خ"، وبحوزته خمسون ألفًا وتسعمئة دولار أميركي مزوّر، أثناء محاولته السفر إلى ​تركيا​".

وأوضحت أنّه "تمّ توقيفه بناءً لإشارة المدعي العام المالي، وتحويله إلى مكتب ​مكافحة الجرائم​ المالية".