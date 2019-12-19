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توقيف عراقي في مطار بيروت بحوزته أكثر من 50 ألف دولار مزورة أثناء محاولته السفر إلى تركيا

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أفادت معلومات صحافية بأنّ "فصيلة التفتيشات في ​مطار بيروت الدولي​، تمكّنت بالتنسيق مع الضابطة الإدارية في ​قوى الأمن الداخلي​ في المطار، من توقيف المواطن العراقي "ع. خ"، وبحوزته خمسون ألفًا وتسعمئة دولار أميركي مزوّر، أثناء محاولته السفر إلى ​تركيا​".

وأوضحت أنّه "تمّ توقيفه بناءً لإشارة المدعي العام المالي، وتحويله إلى مكتب ​مكافحة الجرائم​ المالية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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