أفادت معلومات صحافية بأنّ "فصيلة التفتيشات في مطار بيروت الدولي، تمكّنت بالتنسيق مع الضابطة الإدارية في قوى الأمن الداخلي في المطار، من توقيف المواطن العراقي "ع. خ"، وبحوزته خمسون ألفًا وتسعمئة دولار أميركي مزوّر، أثناء محاولته السفر إلى تركيا".
وأوضحت أنّه "تمّ توقيفه بناءً لإشارة المدعي العام المالي، وتحويله إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية".
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف عراقي في مطار بيروت بحوزته أكثر من 50 ألف دولار مزورة أثناء محاولته السفر إلى تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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