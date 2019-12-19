العثور على جثة شخص مصاب بطلق ناري من مسدس حربي في طاران بالضنية

أفادت معلومات صحافية بـ"العثور على المواطن "م. ب. ر." جثة مصابة بطلق ناري من مسدس حربي في بلدة طاران - ​الضنية​. وقد باشرت الأجهزة المعنيّة التحقيق في ملابسات الحادث".

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