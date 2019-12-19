أفادت معلومات صحافية بـ"العثور على المواطن "م. ب. ر." جثة مصابة بطلق ناري من مسدس حربي في بلدة طاران - الضنية. وقد باشرت الأجهزة المعنيّة التحقيق في ملابسات الحادث".
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة شخص مصاب بطلق ناري من مسدس حربي في طاران بالضنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.