النائب نعمت افرام لم يسم احدا لرئاسة الحكومة

اعلن النائب نعمت افرام انه لم يسم احدا لرئاسة الحكومة.
وراى افرام ان الوضع الذي نعيشه اليوم خطير جدا ، ويجب ان نرضي الشعب اللبناني والمجتمع الدولي والمغترب اللبناني.
واسف افرام لان "المرشح حسان دياب كفوء ونظيف ولكن لا يوجد ميثاقية في تكليفه وهذا يعتبرا تحد لمكون لبناني وايضا المرشح نواف سلام هو مرشح تحدي ".
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