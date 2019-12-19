النائب نعمت افرام لم يسم احدا لرئاسة الحكومة

اعلن النائب ​نعمت افرام​ انه لم يسم احدا ل​رئاسة الحكومة​.

وراى افرام ان الوضع الذي نعيشه اليوم خطير جدا ، ويجب ان نرضي ​الشعب اللبناني​ و​المجتمع الدولي​ والمغترب اللبناني.

واسف افرام لان "المرشح ​حسان دياب​ كفوء ونظيف ولكن لا يوجد ميثاقية في تكليفه وهذا يعتبرا تحد لمكون لبناني وايضا المرشح ​نواف سلام​ هو مرشح تحدي ".