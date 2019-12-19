كتلة الجمهورية القوية لم تسم احدا لرئاسة الحكومة

اعلن النائب جورج عدوان ان "كتلة ​الجمهورية القوية​ لم تسم احدا ل​رئاسة الحكومة​".

واكد عدوان أننا كحزب منذ استقلنا من الحكومة كانت واضحة رؤيتنا أن الأمور لا يمكن ان تستمر كما كانت، وبعد مشاركة الكتلة في الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا، اعتبرنا ان الذهنية بإدارة أمور الدولة لا يمكن ان تستمر وأخذنا موقفنا من طريقة تأليف الحكومة وبعد 60 يوماً نرى الا شيء تغير ولا نزال نتعاطى بالأساليب عينها والعقلية لم تتغير”.

ورأى ان "السياسيين لا يزالون يفتشون عن المغانم والسيطرة على الحكومة، فيما وجع الناس وهمومهم في مكان آخر"، مشددا على ان "موقفنا ذاته ولم نسم احداً وإن لم تتغير الذهنية بالتعاطي بلدنا سيغرق أكثر فأكثر والشعب في مكان والسلطة في مكان آخر".

واعتبر اننا "في الظروف العادية كنا نحرص الا يشعر أي مكون انه مستبعد أو مبعد فكيف بالحري في هذه الظروف. ننبه من هذا الأمر وقلنا هذا الكلام بحرفيته تقريباً أمام الرئيس ميشال عون وهو برسم السياسيين وما أضعناه من وقت يكفي، وكما نرى الأمور فهي تتجه إلى 60 يوم آخرين تضييعاً للوقت".

واشار عدوان الى انه "لو حصلت الاستشارات الإثنين وكلف رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري وشكلت حكومة اختصاصيين كنا تركنا الباب مفتوحا ولكن لا يمكننا تغيير موقفنا المبدئي".