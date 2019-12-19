النائب نهاد المشنوق يسمي نواف سلام لرئاسة الحكومة

اعلن النائب ​نهاد المشنوق​ انه "تاكيدا لموقف الانتفاضة التي من حقها ان تكون شريكة في تسمية رئيس الحكومة وتشكيل الحكومة سميت السفير ​نواف سلام​ لرئاسة الحكومة"، معتبرا ان "هناك تجاوزا كبيرا وعدم اعتراف بالانتفاضة التي حصلت".

وراى المشنوق ان "السبب نفسه الذي جعل رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري يعتذر وهو غياب الميثاقية و هذا الأمر يسري الآن على حسان دياب".