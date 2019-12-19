النائب نهاد المشنوق يسمي نواف سلام لرئاسة الحكومة

اعلن النائب نهاد المشنوق انه "تاكيدا لموقف الانتفاضة التي من حقها ان تكون شريكة في تسمية رئيس الحكومة وتشكيل الحكومة سميت السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة"، معتبرا ان "هناك تجاوزا كبيرا وعدم اعتراف بالانتفاضة التي حصلت".
وراى المشنوق ان "السبب نفسه الذي جعل رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري يعتذر وهو غياب الميثاقية و هذا الأمر يسري الآن على حسان دياب".
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