رئيس جمعية تجار الشمال زار بدري ضاهر وبحثا في الازمة الاقتصادية

أكد رئيس ​جمعية تجار لبنان الشمالي​ ​أسعد الحريري​، خلال زيارته مدير عام ​الجمارك​ ​بدري ضاهر​، ان هذه "الزيارة تأتي مواكبة لما يمر به الوضع العام من إشكاليات وتحديات أمام التجار والصناعيين، خصوصا المستوردين منهم، وكذلك استكمالا للجولة المكوكية على المسؤولين لتخفيف حدة ​الأزمة​ الراهنة على التجار"، معلناً "عرض العقبات التي يمر بها التجار"، مشيراً الى ان "ضاهر ابدى التعاون الإيجابي"، مقدما "بعض الحلول لتجاوز الأزمة العاصفة بالبلد"، واعداً بـ"تذليل العقبات وبنقلة نوعية لمصلحة البلد والتجار و​الإقتصاد​ في المرحلة المقبلة".

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