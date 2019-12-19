إحالة الإخبار ضد صابرين عبد الخالق بجرائم المس بالدين وإثارة الفتن على المباحث الجنائية

أحالت ​النيابة العامة التمييزية​ على المباحث الجنائية، الإخبار (رقم 822) المقدَّم من المحامين: محمد جعفيل، ميشال فلاح، نور الدين البعلبكي ونديم قوبر، ضدّ صابرين عبد الخالق بالجرائم الّتي تمسّ الدين وإثارة الفتن والتعرّض للذات الإلهية، سندًا للمواد 317 و473 و474 من قانون العقوبات.

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