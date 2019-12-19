النائب شامل روكز لم يسم احدا لرئاسة الحكومة

أعلن النائب ​شامل روكز​ انه لم يسم احدا ل​رئاسة الحكومة​. ولفت روكز الى انه "لا اعرف المرشح حسان دياب ولن امنح صوتي لمرشح لا اعرفه"، مضيفا:"سأتعرف عليه اذا شكل حكومة اخصائيين".



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