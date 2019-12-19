النائب فؤاد مخزومي لم يسم احدا لرئاسة الحكومة

اعلن رئيس حزب الحوار النائب ​فؤاد مخزومي​ بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون انه لم يسم احدا ل​رئاسة الحكومة​ وذلك لغياب البرنامج. ولفت مخزومي الى ان "مطالب الشعب واضحة ويجب ان يكون هناك برنامج متكامل وخطة انقاذية حتى نسير بها".



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