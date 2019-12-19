النائب فؤاد مخزومي لم يسم احدا لرئاسة الحكومة

اعلن رئيس حزب الحوار النائب فؤاد مخزومي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون انه لم يسم احدا لرئاسة الحكومة وذلك لغياب البرنامج.
ولفت مخزومي الى ان "مطالب الشعب واضحة ويجب ان يكون هناك برنامج متكامل وخطة انقاذية حتى نسير بها".
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