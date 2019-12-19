النائب بولا يعقوبيان تسمي حليمة قعقور لرئاسة الحكومة

اعلنت النائب ​بولا يعقوبيان​ انها تسمي الدكتورة حليمة قعقور ل​رئاسة الحكومة​.

ولفتت يعقوبيان الى انه "منذ عام ونصف طالبت بحكومة مصغرة ومستقلة عن السياسيين"، مشيرة الى ان " انبطاع الناس ان النهج مستمر ونحن امام مرشحي محاور وهذا البلد لا يحمل ان يكون ضمن محاور الصراع"، مشددة على اننا "نريد حكومة اختصاصيين مستقلين".

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