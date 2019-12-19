تجمع لناشطين امام مدخل المطار اعتراضا على زيارة دايفيد هيل

تجمع عدد من الناشطين عند مدخل ​مطار بيروت الدولي​، اعتراضا على زيارة مساعد وزير ​الخارجية الاميركية​ للشؤون السياسية ​دايفيد هيل​، ورفعوا لافتات مكتوب عليها "البلوك رقم 9 لبناني".

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