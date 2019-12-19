أعلن النائب اسامة سعد لم يسم احدا لرئاسة الحكومة.
ولفت سعد الى ان "30 سنة اوصلتنا إلى الانفجار الاجتماعي وهو عشوائي وغير مضبوط وبالتالي نحن امام تحديات كبرى وبطبيعة الحال حصل تفاهم رئاسي كان عادة انتاج للنظام نفسه وانهار هذا التفاهم الان على وقع الانتفاضة في الساحات"، مشيرا الى ان "الانتفاضة لديها مطالب محقة تتعلق بالحقوق وادانة كل من تناوب على السلطة في هذه المرحلة ونحن نطالب معها بتغيير هذه السلطة لأنها ألغت السياسة وباتت هي السلطة والمعارضة والان كل فريق منهم يسمي أحدا".
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