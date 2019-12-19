الأب بوعبود: نعمل على خلق فرص عمل وتأهيل المرأة ودمجها بالمجتمع

زار رئيس ومدير المعهد الفني الأنطوني في ​الدكوانة​ الأب شربل بوعبود، على رأس وفد، مركز استقبال النساء والأطفال المعرّضين للصعوبات في ​عين سعادة​ التابع لـ"جمعية راهبات الراعي الصالح"، حيث كان في استقبالهم رئيسة المركز الأخت هدى يونس.

وقد جال الوفد على أقسام المعهد، وقدّموا الهدايا للأطفال في المركز، واستمع بوعبود والوفد إلى الأخت يونس الّتي شكرت كلّ المبادرين إلى عمل الخير، لافتةً إلى أنّ "المبادرات الإنسانية تنعش فينا الرجاء بالإنسانيّة المتجدّدة بولادة ​السيد المسيح​ ومحبّة بعضنا البعض".

بدوره، ركّز بوعبود على أنّ "ما يقوم به المركز هو عمل إنساني يصبّ في تنشئة جيل جديد على القيم الإنسانيّة والوطنيّة"، مؤكّدًا أنّ "المعهد الفني الأنطوني في الدكوانة يعمل على خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي والحرفي، والعمل على تأهيل ​المرأة​ ودمجها في المجتمع، في ظروف صعبة يمرّ بها ​لبنان​". وتمنّى أن "يحمل ميلاد الرب يسوع الفرح والأمل لجميع اللبنانيين".