اشتيه: الانتخابات الفلسطينية لن تجري إلا بمشاركة اهالي القدس

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، في كلمة له، أن "​الحكومة​ قررت دفع فاتورة ​الكهرباء​ عن جميع ​المخيمات الفلسطينية​، فيما تقدم ​مساعدات​ نقدية لـ106 آلاف أسرة محتاجة، بينها 70 ألفا في غزة"، مشدداً على أن "​الانتخابات​ لن تكون إلا بمشاركة اهالي ​القدس​، ولن يتم القبول بغير ذلك، والشعب بحاجة للانتخابات أكثر من أي وقت مضى، لحاجته إلى الديمقراطية"، مشيراً الى انه "من أراد إزاحة القدس عن طاولة المفاوضات أراد إخراجها من سياقها الفلسطيني، ولن يتم القبول بهذا"، موضحاً ان "الحالة الفلسطينية تعيش ظروفا معقدة واستثنائية تختلف عن أي دولة في ​العالم​، والمعاناة التي يعيشها ​الشعب الفلسطيني​ في القدس و​أريحا​ وحصار غزة، تمثل تحديا لكل شخص".

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