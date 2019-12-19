المالكي أطلع وفدا تركيا على تطورات الأوضاع في فلسطين

أطلع وزير الخارجية ال​فلسطين​ي ​رياض المالكي​، القائم بأعمال القنصلية التركية الجديد المعتمد لدى فلسطين أحمد رضا ديميرير، والوفد المرافق له، على آخر التطورات المستجدة على الساحة الفلسطينية، وموقف ​القيادة​ الفلسطينية من إجراء ​الانتخابات​.

وثمن المالكي العلاقات الثنائية التي تربط بين فلسطين و​تركيا​، وأهمية تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة، مشيدا بالدعم التركي لفلسطين في المحافل الدولية.

من جهته، أبدى ديميرير استعداده العمل من أجل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين وتوسيعها لتشمل مجالات أخرى، مؤكدا استمرار بلاده بتقديم كافة أشكال الدعم للشعب و​الحكومة الفلسطينية​، موجها دعوة للمالكي للمشاركة في منتدى انطاليا للدبلوماسية الذي سيعقد في آذار المقبل.