خارجية تركيا: نرفض ادعاءات باستخدام أراضينا منطلقا لأعمال ضد إسرائيل أو بلد آخر

نفت ​وزارة الخارجية التركية​، صحّة ادعاءات المندوب ال​إسرائيل​ي الدائم السابق لدى ​الأمم المتحدة​، ​دوري غولد​، حول استخدام أراضيها منطلقًا لأعمال ضدّ إسرائيل أو بلد آخر.

ولفتت في بيان، إلى أنّ "أغلبيّة ​المجتمع الدولي​ لم ترَ "​حركة حماس​" كمنظمة إرهابيّة، وإنّما حقيقة سياسيّة"، مذكّرةً بأنّ "​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ رفضت تصنيف "حماس" منظمة إرهابيّة العام الماضي". وركّزت على أنّ "العديد من البلدان، بما في ذلك ​تركيا​، تقيم اتصالات مع "حماس" على مختلف المستويات. ونحن نرفض بشكل قاطع ادّعاء استخدام الأراضي التركية منطلقا لأعمال ضدّ إسرائيل أو بلد آخر".

وكانت قد نشرت صحيفة "التلغراف" البريطانية، مؤخّرًا مقالًا لدوري غولد، انتقد فيه العلاقات بين تركيا و"حركة حماس".