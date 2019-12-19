نفت وزارة الخارجية التركية، صحّة ادعاءات المندوب الإسرائيلي الدائم السابق لدى الأمم المتحدة، دوري غولد، حول استخدام أراضيها منطلقًا لأعمال ضدّ إسرائيل أو بلد آخر.
ولفتت في بيان، إلى أنّ "أغلبيّة المجتمع الدولي لم ترَ "حركة حماس" كمنظمة إرهابيّة، وإنّما حقيقة سياسيّة"، مذكّرةً بأنّ "الجمعية العامة للأمم المتحدة رفضت تصنيف "حماس" منظمة إرهابيّة العام الماضي". وركّزت على أنّ "العديد من البلدان، بما في ذلك تركيا، تقيم اتصالات مع "حماس" على مختلف المستويات. ونحن نرفض بشكل قاطع ادّعاء استخدام الأراضي التركية منطلقا لأعمال ضدّ إسرائيل أو بلد آخر".
وكانت قد نشرت صحيفة "التلغراف" البريطانية، مؤخّرًا مقالًا لدوري غولد، انتقد فيه العلاقات بين تركيا و"حركة حماس".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية تركيا: نرفض ادعاءات باستخدام أراضينا منطلقا لأعمال ضد إسرائيل أو بلد آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.