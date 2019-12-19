سانا: مقتل 5 أشخاص بانفجار سيارة مفخخة في رأس العين شرقي سوريا

اعلنت وكالة ​الانباء​ السورية "سانا"، عن "مقتل 5 ​مدنيين​ وأصابة 11 آخرين، اثر ​انفجار​ ​سيارة مفخخة​ في بلدة تل حلف الواقعة تحت سيطرة ​الجيش التركي​ والفصائل الموالية له، غرب مدينة ​رأس العين​ ب​الحسكة​ شمال شرقي ​سوريا​".

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