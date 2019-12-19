أعلنت شركتا "فودافون" و"أريتيل" الكبيرتان للاتصالات في الهند، أنّهما قطعتا خدمة الهواتف النقالة في أجزاء من نيودلهي، بناءً على أوامر حكوميّة وسط تصاعد التظاهرات الرافضة لقانون جديد حول الجنسية.
وكانت قد منعت السلطات الهندية، التجمعات في عدد من نواحي العاصمة نيودلهي، غداة وقوع صدامات بين الشرطة ومتظاهرين معارضين للقانون الّذي تنقسم بشأنه المواقف في عملاق جنوب آسيا.
مع الإشارة إلى أنّ القانون الجديد الّذي صوّت البرلمان عليه الأسبوع الماضي، يسمح بمنح الجنسية لمهاجرين غير مسلمين من ثلاث دول مجاورة هي أفغانستان وبنغلادش وباكستان.
كانت هذه تفاصيل خبر قطع خدمة الهاتف النقال في أجزاء من نيودلهي بأمر حكومي وسط تظاهرات بالهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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