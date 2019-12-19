أبو الغيط: مصر خسرت 75 مليار دولار بسبب الإخوان في 5 سنوات

أكد الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​ ​أحمد أبو الغيط​، خلال لقاء تلفزيوني، انه "نتيجة تولي ​الإخوان المسلمين​ السلطة في مصر، خسرت البلاد 75 مليار دولار في 5 سنوات بسبب الفوضى التي ضربت المجتمع"، مشيراً الى "وجود قوى قادمة من القرن الـ15 اختطفت ما يسمى بـ"الربيع العربي" في عدة دولة منها مصر و​ليبيا​ و​العراق​ و​سوريا​ و​اليمن​، ونتج عن ذلك حروب أهلية وأحداث مشتعلة في الإقليم"، منوهاً بأنه "عقب أحداث 2011 والثورات التي وقعت في الدول العربية، كانت ​الولايات المتحدة الأميركية​ تضغط بشكل كبير على مصر لإجراء تغيير فوري في السلطة"، موضحاً انه "تحدث مع وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك كوندليزا رايس، وطلب منها إعطاء الفرصة للدولة للتأقلم مع الأوضاع المتغيرة في المنطقة".

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