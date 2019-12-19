روحاني بحث مع اردوغان بالعلاقات الثنائية: للتعاون مع حكومة سوريا لطرد الإرهابيين من إدلب

التقى الرئيسين ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ والتركي ​رجب طيب اردوغان​، على هامش قمة كوالالمبور 2019 في ​ماليزيا​. وناقشا خلال اللقاء القضايا الإقليميّة، بخاصّة التطورات في ​سوريا​، مع التركيز على تعاون البلدين بشان عمليّة آستانا حول سوريا.

كما استعرضا آخر التطورات في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع وتعميق هذه العلاقات في جميع المجالات، وخاصّة الطاقة والنقل والصناعة والتجارة والقضايا المصرفية.

وأعرب روحاني، عن قلقه إزاء "استمرار وجود ​الولايات المتحدة الأميركية​ في سوريا ومحاولاتها للهيمنة على آبار سوريا النفطية"، داعيًا إلى "تعاون أكبر بين إيران و​تركيا​ مع ​الحكومة السورية​". كما دعا إلى "التعاون مع الحكومة السورية لطرد ​الجماعات الإرهابية​ من مدينة إدلب لينعم أهالي هذه المدينة بالسلام والأمن".