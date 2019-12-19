لافروف يطالب اليابان بالالتزام باتفاق الموارد البحرية

حث وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، خلال لقائه بنظيره الياباني توشيميتسو موتيجي، ​طوكيو​ على "الالتزام بإتفاق الموارد البحرية، وعدم تجاوز الحصص المحددة فيه". ولفت لافرورف الى أنه "تم التطرق إلى المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية الموقعة في عام 1998، والتي تضبط وتنظم جوانب معينة من التعاون في مجال الموارد البحرية"، داعيا "الجيران اليابانيين عبر الهيئات الحكومية المختصة، باتخاذ الإجراءات اللازمة، لكي يسترشد الصيادون اليابانيون ببنود هذه الاتفاقية بشكل صارم، ولا ينتهكوا حصص ​الصيد​ المسموح بها".

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