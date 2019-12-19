رئيسة وزراء اسكتلندا: إجراء استفتاء جديد على استقلال البلاد أمر مفروغ منه

كشفت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن، عن خطط لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال، مؤكّدةً "وجود سبب دستوري وديمقراطي الآن لإجراء هذا الاستفتاء". وشدّدت على أنّ "إجراء استفتاء جديد هو أمر مفروغ منه".
وكان قد حقّق الحزب الوطني الاسكتلندي، فوزًا ساحقًا في الانتخابات البريطانية الأسبوع الماضي، حيث حصل على 47 من 59 مقعدًا ونحو نصف الأصوات.
مع التذكير أنّ حزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون فاز بأغلبيّة ساحقة في الانتخابات، إلّا أنّه خَسر أكثر من نصف مقاعده في اسكتلندا، بعد حملته ضدّ إجراء استفتاء جديد على الاستقلال.
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