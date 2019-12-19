السيسي وميركل يبحثان التطورات الأخيرة في ليبيا

أعلن المتحدث باسم ​الرئاسة المصرية​ بسام راضي، أن "الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ بحث التطورات الأخيرة في ليبيا و​البحر المتوسط​ مع المستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​"، مؤكداً أن "الطرفين حرصا على تبادل وجهات النظر والرؤي مع فيما يخص التطورات الأخيرة على الساحة الليبية، وذلك في ضوء دور مصر الفاعل في المنطقة وكذلك رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي".

وشدد السيسي على "وحدة واستقرار وأمن ليبيا، ودعمها لجهود ​مكافحة الإرهاب​ والجماعات والميليشيات المتطرفة التي تمثل تهديدا ليس فقط على ليبيا بل أيضا لأمن واستقرار منطقة ​الشرق الأوسط​ والبحر المتوسط بأسرها".

من جانبها، أوضحت ميركل "سعي بلادها للحل السياسي في ليبيا، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود للعمل على إنهاء الأزمة الليبية من خلال مقترب شامل يتضمن جميع جوانب القضية".