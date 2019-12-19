ملكة بريطانيا تحدد مهمات الحكومة بـ40 تشريعا









اسماء السيد - نصر المجالي: تعهدت حكومة بوريس جونسون بـ "دفع بريطانيا إلى الأمام قدما في مختلف المجالات وخصوصا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، ودعت الملكة اليزابيث الثانية في خطاب افتتاح دورة البرلمان الجديد إلى وضع العديد من التشريعات يتقدمها تشريع الخروج من الاتحاد الأوروبي في موعد لا يتجاوز 31 يناير 2020.

وهذه هي المرة الثانية في غضون شهرين تقوم ملكة بريطانيا في رحلة من قصر باكينغهام إلى قصر ويستمنستر لافتتاح دورة برلمانية جدية، ولكن هذه المرة مختلف عن سابقتها حيث الأغلبية الساحقة بيد حزب المحافظين بعد حصول الحزب على 80 مقعدا جديدا في الانتخابات التي جرت يوم 12 ديسمبر.

وتضمن خطاب الملكة نحو 40 مشروع قانون وضعتها حكومة جونسون بهدف الاستمرار لولايتين في السلطة مدتهما عشر سنوات استنادا الى الأغلبية البرلمانية التي تحققت.

بريكست

وجاء في مقدمة مشاريع القوانين التي وجهت الملكة مجلس العموم الشروع بدراستها وإقرارها، العديد من الإصلاحات والتغييرات الشاملة التي تستهدف إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وما يلي ذلك، وكذلك دعم التأمينات الصحية (NHS) وقوانين سيادة النظام والقانون التي تستهدف جهاز الشرطة ودعمه لجعل شوارع بريطانيا آمنة.

وسيصوت أعضاء البرلمان على مشروع قانون رئيس الوزراء للخروج من الاتحاد الاوروبي Brexit غدًا الجمعة، وإذا تم إقراره ، يتوقعون أنه سيتعهد بإنهاء الفترة الانتقالية في ديسمبر 2020، ومنح القضاة البريطانيين مزيدًا من السلطات لإلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية.

لا وقت نضيعه

وكان جونسون أعلن بعد فوزه في الانتخابات، من أنه "لا يوجد وقت نضيعه" حيث وضع عاصفة من التشريعات تطال النظام الصحي وصولا الى قوانين الهجرة.

وسيُلزم مشروع قانون تمويل النظام الصحي للمرة الأولى على الإطلاق، أي حكومة قانونًا بتقديم زيادة تمويلية متعددة السنوات يتم التعهد بها للخدمات الصحية. وهذا يعني أن ميزانية NHS ستزيد بمقدار 33.9 مليار جنيه إسترليني نقدًا بحلول عام 2023/24.

النظام الصحي

وقال الخطاب الذي ألقته الملكة في قاعة مجلس اللوردات والى جانبها الأمير تشارلز ولي العهد: "تلتزم الحكومة بزيادة الاستثمار لتقديم خدمة صحية ذات مستوى عالمي توفر رعاية عالية الجودة للجميع".

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وتتضمن خطط حكومة جونسون الصحية تعيين 50 ألف ممرضة جديدة و6000 طبيب جديد و6 آلاف اختصاصي رعاية أولية. كما تضمن خطاب الملكة أيضًا التزام رئيس الوزراء بتمويل وبناء 40 مستشفى جديدًا على مدار السنوات العشر القادمة.

يحتوي خطاب الملكة أيضًا على ضمان صارم بأن الهيئة الوطنية للصحة "ليست ولن يتم بيعها أبدًا" في خطوة للقضاء على خط خطاب حزب العمال المعارض في حملته الانتخابية التي خسرها.

ونص أيضًا بشكل لا لبس فيه على أن سعر أدوية الضمان الصحي NHS لن يكون "مطروحًا" خلال محادثات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - وهو ادعاء كان قدمه زعيم حزب العمال جيرمي كوربين مرارًا وتكرارًا.

الارهابيون المحكومون

كما سيتم تعزيز جهاز الشرطة بواقع 20 ألف عنصر، وسيتم تعزيز صلاحيات البحث والتفتيش للمساعدة في التصدي للجريمة، وسيخسر الإرهابيون حقوقهم في الإفراج المبكر عندما يتخذ الوزراء إجراءات صارمة ضد الجريمة، وستنهي حكومة الأغلبية الجديدة في حزب المحافظين الإفراج المبكر عن الإرهابيين الخطرين وستطبق عقوبة السجن لمدة 14 عامًا على الأقل.

في هذه الأثناء، ستكون لدى الإرهابيين الذين لم يعدوا خطرين النقطة التي يكونون مؤهلين للإفراج عنهم من نصف الطريق إلى عقوبتهم إلى الثلثين.

كما يدعم خطاب الملكة مبلغ مليار جنيه إسترليني إضافي للرعاية الاجتماعية كل عام في البرلمان الجديد، رغم أنه لا يقدم أي تفاصيل للمقترحات التي طال انتظارها لإصلاح أوسع.

وتضمن خطاب الملكة دعوة لوضع حد لحرية الحركة ونظام الهجرة على أساس النقاط الأسترالية في عام 2021. إضافة الى قانون للإصلاح الدستوري، والغاء قانون البرلمانات المحددة المدة ومراجعة دور المحكمة العليا.

وتضمن الخطاب وضع تشريع يسهل على المستشفيات تصنيع الأدوية المبتكرة وتجربتها، والدعوة لوضع تعديلات على قانون حقوق الإنسان لحماية قدامى المحاربين في القوات المسلحة من المقاضاة الخبيثة.

حقوق العمال

كما دعا الخطاب الملكي إلى وضع مشروع قانون حقوق العمال لضمان حماية الحقوق وتعزيزها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومشروع قانون اتفاقية الحد الأدنى من الخدمة لإجبار نقابات القطاع العام على توفير خدمة الهيكل العظمي أثناء الإضرابات في الخدمات الأساسية مثل السكك الحديدية.

وكذلك وضع قوانين للتحضير للحياة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - بما في ذلك تدابير لإدارة الجمارك والزراعة وصيد الأسماك.

كما دعت الملكة البرلمان إلى وضع مشروع قانون الحكم المعزز لضمان الحد الأدنى من السجن لمدة 14 سنة للبالغين المدانين بارتكاب جرائم إرهابية خطيرة.

وفي الختام، دعا الخطاب الملكي إلى وضع البرلمان لقانون ينص على بناء مليون منزل جديد، وبذل المزيد من الجهد لمساعدة المشترين للمرة الاولى وكذلك المزيد من الحماية للأشخاص الذين يستأجرون منازلهم.