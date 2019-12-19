البيت الأبيض: واثقون من أن مجلس الشيوخ سيبرئ ترامب بعد قرار مساءلته

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters البيت الأبيض: واثقون من أن مجلس الشيوخ سيبرأ ترامب بعد قرار مساءلته

واشنطن (رويترز) - قال البيت الأبيض يوم الخميس إنه واثق من أن مجلس الشيوخ الأمريكي سيبرأ الرئيس دونالد ترامب في محاكمة بعد أن وافق مجلس النواب على مساءلته بتهمتي إساءة استغلال سلطات منصبه وعرقلة عمل الكونجرس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام في بيان "اليوم يمثل ذروة واحدة من أكثر الأحداث السياسية المخزية في تاريخ أمتنا. من دون الحصول على صوت جمهوري واحد ومن دون تقديم أي دليل على وقوع مخالفات، مرر الديمقراطيون بندي مساءلة الرئيس في مجلس النواب".

ترامب يواجه رسميا إجراءات العزل بعد إحالته على المحاكمة أمام مجلس الشيوخ

مقدم بواسطة: France 24

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي لبنان: صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن ووزيرة الداخلية تحذر من وجود "عناصر مندسة" لليوم الثاني على التوالي، شهدت بيروت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن قرب مقر البرلمان اللبناني غداة وقوع عشرات الجرحى في صدامات تعد الأعنف منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية. وحذرت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن المتظاهرين من "وجود جهات تحاول استغلال احتجاجاتهم المحقة" متحدثة عن "دخول عناصر مندسة" في صفوفهم. France 24

الهند: قانون الجنسية الجديد يشعل فتيل الاحتجاجات في شمال شرق البلاد أطلقت الشرطة الهندية في نيودلهي الأحد الغاز المسيل للدموع واستخدمت العصي الكهربائية لتفريق آلاف المتظاهرين، في حين استمرت الاحتجاجات على قانون الجنسية الجديد لليوم الخامس على التوالي في أنحاء البلاد. France 24

الرئيس العراقي يجري مشاورات مع مجلس النواب لتشكيل الحكومة الجديدة أرسل رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح الأحد رسالة إلى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ليطلب منه تسمية الكتلة النيابية الأكبر التي سجلت في الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي بدورته الحالية بهدف تقديم اسم مرشحها ليكلف بتشكيل الحكومة الجديدة. وفي الوقت نفسه يرفض الشارع العراقي الاسم المقترح لتشكيل الحكومة وهو محمد الشيعة السوداني لأنه أحد وزراء الحكومة السابقة، وفقا لما نقله مراسل فرانس24 في بغداد إبراهيم صالح. France 24 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO ترامب يواجه رسميا إجراءات العزل بعد إحالته على المحاكمة أمام مجلس الشيوخ France 24 مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وأضافت "الرئيس واثق من أن مجلس الشيوخ سيعيد النظام والعدالة والإجراءات القانونية التي جرى تجاهلها خلال تحركات مجلس النواب. إنه مستعد للخطوات المقبلة وواثق من أنه سيتم تبرأته تماما".

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أشرف راضي)