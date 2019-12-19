شكرا لقرائتكم خبر عن اسماعيل شرقى :مبادرة اسكات البنادق" تحتاج لحل سحرى حتى تنتهى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير إسماعيل شرقى، مفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن، أن مبادرة " اسكات البنادق" فى افريقيا، والمقرر لها أن تنتهى 2020، تحتاج لوقت أطول للوصول لهدفها، ومن المتوقع أن يتم مد عملها لسنوات مقبلة.

وأكد مفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات لجنة الدفاع والأمن والسلامة الافريقية، المنعقد بالعاصمة الادارية، أن تحقيق المبادرة لهدفها 2020، يحتاج لحل سحري، وذلك لأنها تحتاج لدراسة أكثر فى الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

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