شكرا لقرائتكم خبر عن شباب "الناصرى" يُدشنون حركة الإصلاح.. ونائبة الحزب: لإنقاذه من الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن مجموعة من شباب الحزب العربى الديمقراطى الناصرى حركة شبابية داخل الحزب تحت مُسمى "حركة الإنقاذ والإصلاح"، والتى تهدف إلى إنقاذ الحزب ووحدته واستقطاب كافة الكوادر الناصرية التى هجرت الحزب وانخفض حماسهم للعمل السياسى والوطنى العام.

وعلقت نشوى الديب، عضو مجلس النواب عن الحزب العربى الديمقراطى الناصرى، على بيان تأسيس الحركة قائلة "شباب شرفاء تقدموا لإنقاذ الحزب ممن فتح أبوابه للإخوان وأتباع البرادعى .. وهذا البيان الصادر لهم يحدد من هم ويعبر عن توجهاتهم".

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وقال مؤسسو الحركة فى بيانهم التأسيسى: "نظرا لحالة التردى والتخبط السياسى والتفكك التنظيمى الذى يعيشه الحزب العربى الديمقراطى الناصرى فى الفترة الماضية، وسيادة روح الصراع والتشرذم بما فيها سياسات الإقصاء والتفتت والشللية والعائلية مما أفقد الحزب دوره الوطنى والقومى وأدى إلى هجرة أهم كوادره العقائدية والتنظيمية، فى وقت تحتاج فيه مصر لكل جهود أبنائها المخلصين فى مواجهة التحديات التى تواجهها مصر من قوى الإرهاب الدولى والإقليمى".

وتهدف الحركة، وفقا لبيانها التأسيسى، إلى إعادة بناء الحزب وتفعيل دوره وتأكيد دعم دور الدولة الوطنية وقيادتها فى بناء أجهزة الدولة المصرية المعاصرة وفى دعم خطط التنمية الاقتصادية وبرنامج الإصلاح الاقتصادى.