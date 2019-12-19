شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: صعود الجنيه أمام الدولار يؤكد نهاية السوق السوداء إلى الأبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب إسماعيل نصر الدين، إن صعود الجنيه خلال عام 2019 كان ظاهرة عالمية بامتياز، فـالدولار يفقد بريقه أمام الجنيه الذى يتعافى ويصعد بسرعة الصاروخ.

وأشار نصر الدين، إلى أن صعود الجنيه يعود إلى اختفاء السوق السوداء للعملة ونهاية ظاهرة اكتنازها، علاوة على تعزيز العملة المحلية لمكاسبها وتزايد قدرتها الشرائية داخل السوق المصرى.

وأضاف أنه من المتوقع صعود الجنيه أمام الدولار خلال العام القادم، مع زيادة تحويلات المصريين في الخارج وتعافي القطاع السياحى، قائلا: "إن الجنيه سيواصل تعزيز مكاسبه حتى يقف عند قيمته الحقيقة أمام الدولار".