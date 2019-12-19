شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الإشادة الدولية بأوضاع السجون المصرية ضربة موجعة فى قلب "الإرهابية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر النائب حسين أبو جاد، تقديم اعضاء وفد من المنظمة العربية لـحقوق الإنسان ومنظمة هاندز أوف كاين " الإيطالية" الشكر والتقدير لمصر ووزارة الداخلية بعد زيارتهم لسجن المرج العمومى على الاهتمام الكبير من وزارة الداخلية بأوضاع المسجونين وتقديم جميع أنواع الرعاية لهم، بمثابة ضربة موجهة فى قلوب جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة.

وأكد "أبو جاد" أن هذه الشهادة الدولية بالأوضاع المتميزة داخل السجون المصرية هى أكبر دليل على كذب وزيف جميع الإشاعات والسموم التى تأتى فى بعض تقارير المنظمات الحقوقية المشبوهة والتى يتم تمويلها من جماعات الإرهاب لبث سمومها ضد الدولة المصرية.

وكان قطاع السجون استقبل وفدًا من المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة هاندز أوف كاين "الإيطالية" لزيارة سجن المرج العمومى، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون وفقاً لمعايير ومبادئ حقوق الإنسان، وحرصاً من الوزارة على تعزيز أُطر التعاون البناء مع كافة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان.

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