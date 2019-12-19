شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يستعرض مشروعات الطرق لنواب البرلمان من شرم الشيخ.. "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الوفد البرلماني من لجنة النقل والمواصلات، برئاسة هشام عبد الواحد، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمدينة شرم الشيخ، على هامش الجولة التفقدية التي بدأتها اللجنة بمحافظة البحر الأحمر، وتستكملها بمحافظة جنوب سيناء، لتفقد عددا من مشروعات الطرق والموانئ البحرية بالمحافظة.

واستعرض عدد من المسئولين بالمحافظة أهم المشروعات الخاصة بالطرق والكباري واحتياجات المحافظة خلال الفترة المقبلة، واصطحب المحافظ وفد لجنة النقل مستقلا أول سيارة كهربائية بجولة بشوارع المدينة، مؤكدا أنه سيتم تعميم التجربة بالمحافظة لتصبح صديقة للبيئة.

شارك في الجولة التفقدية، برئاسة هشام عبد الواحد، رزق راغب ضيف الله، وكيل اللجنة وخالد عبد المولى، أمين سر اللجنة، وجمال آدم، وسامح السايح، نواب اللجنة، والنائب برديس عمران، والدكتور محمد علي، مستشار لجنة النقل بالبرلمان.

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