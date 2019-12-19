شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد إسماعيل يتقدم باقتراح لتقسيم إدارة السلام التعليمية لتقديم خدمة مميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة باقتراح للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه الي المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التعليم يطالب فيه بضرورة فصل إدارة السلام التعليمية الي إدارتين مستقلتين إحداهما تسمي إدارة السلام اول والأخرى يطلق عليها إدارة السلام ثان Advertisements واستند عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في طلبة علي ان الحكومة تهدف دائما الي تقديم خدمة تعليمية متميزة وأيضا تيسير الاجراءات علي المواطنين وتبسيط وتقصير زمن تقديم الخدمة، ولما كانت المساحة الجغرافية والسكانية التي تغطيها إدارة السلام التعليمية كبيرة من حيث عدد المدارس والطلبة والمعلمين مما قد يؤثر في تقديم الخدمة المثلي للطلبة واولياء الأمور والعاملين بالتعليم بسبب الزحام، وزيادة إعداد طالبي الخدمات، وهو الأمر الذي يستلزم تقسيم الإدارة الي إدارتين للوصول إلي أفضل الطرق لتقديم خدمة ميسرة ومميزة لكافة العاملين في الحقل التعليمي التابع للإدارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النائب أحمد إسماعيل يتقدم باقتراح لتقسيم إدارة السلام التعليمية لتقديم خدمة مميزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.