شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب المجتمع بحسن معاملة ذوى متلازمة داون: يعانون بسبب غياب الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، غياب الثقافة المجتمعية فى التعامل مع حالات متلازمة داون، مما يسبب العديد من المشكلات النفسية والمجتمعية، ليس فقط لأصحاب متلازمة داون ولكن لأسرهم أيضًا.

وأوضح بركات، أن بعض الأسر تستغلهم من أجل التسول، إضافة إلى أن تلك الحالات لا تنجح فى الدمج، حيث إنه يطبق فى كثير من الأحيان بشكل يشعر الطفل بأنه غير سوى، نظراً لوجوده بمفرده وسط عدد كبير من الأسوياء.

وطالب النائب، ضرورة تطبيق الدمج فى حالات الإعاقة الذهنية وبشكل صحيح، إلى جانب توجيه حملات رسمية وشعبية للتوعية والتعريف بالأمراض الذهنية، على أن تتولى الدولة ملف داون والتوحد بشكل موسع وذلك لتقليل المشكلات التى تواجه الأطفال، والتوسع في المشروعات الهادفة إلى رعاية الموهوبين منهم، وتقديمهم للمجتمع للاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم وقدراتهم.