شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" تناقش موقف مستحقات الحكومة لدى الغير الأسبوع المُقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية الخاصة ببحث ومناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، إن اللجنة ستعقد 6 اجتماعات خلال الأسبوع القادم.

وأوضح سالم، أن الاجتماع الأول للجنة لبحث ومناقشة موقف الديون الحكومية المستحقة لدى الغير (المتأخرات) من واقع الحساب الختامى، وذلك بحضور ممثلى وزاراتى المالية والعدل، ومصلحة الضرائب المصرية - مصلحة الجمارك- مصلحة الضرائب العقارية.

وتناقش اللجنة فى اجتماعها الثانى طبيعة العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام من واقع حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 ، كذلك مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة قطاع الأعمال العام عن ذات السنة، وذلك بحضور ممثلى وزارات المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وقطاع الاعمال العام.

Advertisements

وأشار سالم، إلى أن اللجنة تناقش فى اجتماعها الثالث موقف التزامات الجهات الحكومية تجاه الغير والتى تتولى وزارة المالية ضمانتها من خلال الحساب الختامى، وكذلك مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة المالية عن السنة المالية 2018/2019، وذلك بحضور ممثلي وزارة المالية.

ويتناول الاجتماع الرابع للجنة بحث ومناقشة موقف الأصول المملوكة للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من واقع الحساب الختامى، وكذلك مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والهيئة العامة للخدمات الحكومية عن ذات السنة مع التركيز على تقييم دور الوزارة والهيئة فى مجال الاستغلال الأمثل للأصول الحكومية، وذلك بحضور ممثلى وزارتى المالية والتخطيط والمتابعة الإصلاح الإدارى، والهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وتناقش اللجنة فى اجتماعها الخامس موقف الاستثمارات الحكومية من واقع حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، وكذلك مناقشة حساب ختامى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن ذات السنة ، بحضور ممثلى وزارات المالية والتخطيط والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتختتم اللجنة أعمالها خلال الأسبوع بالاجتماع السادس لبحث ومناقشة حساب ختامى موازنة كل من وزارة البيئة – الهيئة العامة لنظافة وتجميل محافظة القاهرة - صندوق تطوير المناطق العشوائية – الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بحضور ممثلى وزارات المالية والتخطيط والمتابعة الإصلاح الإدارى والبيئة والجهات المشار إليها.