شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام تميم.. حشد العمال الأجانب والمجنسين لحضور احتفالية اليوم الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع قطريليكس، التباع للمعارضة التركية، أن المسؤولين القطريين في الهيئات المختلفة، منحوا مهمة تنظيم فعاليات الوطني إلى الأجانب بالدولة، وتجاهلوا الكوادر من أبناء الوطن من مهمة التنظيم لتلك الاحتفالية الوطنية.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن النظام القطرى اختار عدداً كبيراً من المجنسين للمشاركة في تنظيم الفعاليات الخاصة باليوم الوطني؛ ما أثار حالة غضب بين المواطنين لتهميشهم المُتَعَمَّد منذ تولى تميم بن حمد حكم البلاد، حيث تواجد بين الجماهير الذين قاموا بمشاهدة احتفالات اليوم الوطني عدد كبير من المجنسين ومن ضمنهم اليمنيون؛ الأمر الذي أغضب المواطنين بشدة جرّاء ذلك الأمر.

وتابع موقع قطريليكس: قامت الصحف المحلية بالحديث مع عدد من المجنسين عن اليوم الوطني وعن أمير تميم بن حمد؛ بهدف الترويج للشيخ تميم بعد حصولهم على الجنسية القطرية ومنحهم امتيازات كبيرة، في المقابل سحبت الدوحة الجنسية من أكثر من 6 آلاف مواطن من عدة قبائل قطرية خلال السنوات الماضية؛ لأنهم يعارضون سياسات تميم بن حمد أمير قطر.

ولفت الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى أن وزارة الداخلية القطرية حشدت عدداً كبيراً من المقيمين الأجانب والعمال الآسيويين بالدولة ووفَّرت لهم مبلغاً مالياً بمناسبة العيد الوطني ليتواجدوا بكورنيش الدوحة أثناء تواجُد الشيخ تميم مع الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني أثناء مشاهدته لمسيرة اليوم الوطني للدولة 2019، المقام على كورنيش الدوحة ليصافح عدداً من المواطنين المتواجدين وإعطاء صورة على تسارع الشعب في التواجد بجوار الأمير والاحتفال، وأن شعبيته ما زالت مستمرة وأن الجميع يلتف حوله.