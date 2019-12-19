الرئيس الجزائري يشيد بدور الجيش في ضمان استمرارية الدولة

أشاد الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح ،اليوم الخميس، بالدور الكبير للجيش الجزائري من أجل ضمان استمرارية الدولة والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وقال بن صالح - خلال مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الجديد عبد المجيد تبون اليوم الخميس بالجزائر العاصمة - إن "الإنجازات التي تحققت في وقت وجيز وفي ظروف صعبة لم تكن لتتحقق لولا التشاور والتنسيق المحكم بين مؤسسات الدولة".



وأضاف "في الوقت الذي تشرف فيه مهمتي على الانتهاء، أود أن أشهد على ما سيحفظه التاريخ إلى الأبد بخصوص الدور الفاصل والجهود العظيمة التي اضطلع بها الجيش الذي يجسد وحدة أمتنا في تأكيده

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على سمو الدستور وضمان استمرارية الدولة وحماية مؤسسات الجمهورية والحفاظ على أمن واستقرار البلاد".



ووجه تحية تقدير إلى الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري لوقوفه إلى جانب الشعب في هذه المرحلة العصيبة من تاريخه وعلى دعمه العملي للمسار الذي انتهجته البلاد في مختلف مراحلها من أجل الخروج من أوضاع الأزمة وتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وإصراره على مواجهة الممارسات العدائية وكل المحاولات اليائسة الرامية الى المساس بالأمن الوطني للبلاد وتعريض الوحدة الوطنية للخطر.



كما شدد بن صالح على أن النتيجة التي تحققت في البلاد أتت بفضل تضافر جهود الجميع وتعاونهم، وقال " اليوم بوسع الجزائر الافتخار بكونها عاشت تجربة فريدة من نوعها وسايرت حركة شعبية حضارية سلمية في كنف الهدوء والكرامة دون إراقة قطرة دم واحدة من دماء أبناء الجزائر.



وأضاف " لقد مضت 9 أشهر منذ أن دعتني ضرورة الواجب الوطني إلى تقلد مسؤولية رئاسة الدولة، وهي مسؤولية لم يكن يراودني فيها أي طموح، ولم أكن مهيأ للاضطلاع بها، ولكن فعلت من منطلق حبي لوطني وعرفاني بفضله علي وعكفت منذ أن توليت المسؤولية على ممارسة مهامي في كنف احترام أحكام الدستور ووفقا لآمال وتطلعات المواطنين التي نادت بها الجماهير الشعبية بسلمية طيلة الاشهر الماضية، والتي ستجد العناية المطلوبة من قبل الرئيس المنتخب والعمل على تنفيذها".