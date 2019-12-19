مقتل 5 أشخاص وإصابة 11آخرين في انفجار بريف الحسكة

قتل 5 أشخاص وأصيب 11 آخرون اليوم الخميس إثر انفجار سيارة مفخخة في بلدة تل حلف غرب مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية"سانا" عن مصادر أهلية القول " إن سيارةمفخخة انفجرت بجانب مبنى البلدية في بلدة تل حلف غرب مدينة رأس العين، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 11 آخرين، إضافة إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات".
وتشهد مدينة رأس العين وعدد من القرى المحيطة بها الواقعة تحت سيطرة قوات الاحتلال التركي انفجارات عديدة لسيارات ودراجات مفخخة، والتي كان آخرها أمس حيث قتل خمسة مدنيين وأصيب 15 آخرون بجروح جراء انفجار عربة مفخخة في بلدة مبروكة بريف المدينة.
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