مسئول بحريني : دور مصر المحوري يعزز العمل العربي المشترك

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن الدور المحوري الذي تضطلع به مصر كان ولا يزال معززًا للعمل العربي المشترك، وموحدًا للرؤى تجاه مختلف القضايا التي تهمّ الأمة العربية، لاسيما الدعوة إلى تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة ومكافحة الإرهاب.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، بسفير مصر لدى مملكة البحرين ياسر محمدشعبان بقصر القضيبية بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد سفيرًا لبلاده لدى البحرين، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، أن العلاقات التاريخية مع مصر راسخة وثابتة على الصعيدين الرسمي والشعبي وتجسد متانة الأواصر والروابط الأخوية التي تجمع البلدين، متمنيا للسفير المصري الجديد
و أشاد بمجالات التعاون القائمة بين الجانبين في مختلف القطاعات، مثنياً على الإسهامات التي يقوم بها أبناء الجالية المصرية في مملكة البحرين، لاسيما في القطاعات التعليمية والصحية وغيرها.
من جانبه أعرب سفير مصر الجديد لدى البحرين، عن شكره وتقديره لمملكة البحرين، قيادةً وحكومةً وشعبًا، مؤكدًا سعيه لمواصلة النهج المرتكز على البناء على ما تحقق لتظل العلاقات البحرينية المصرية محافظة على تميزها.
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